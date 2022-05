(PLX AI) – FLSmidth Q1 orders DKK 7,018 million vs. estimate DKK 5,629 million.Q1 EBITA margin 6.4% vs. estimate 5.1%Q1 EBITA DKK 302 million vs. estimate DKK 214 millionQ1 revenue DKK 4,706 million vs. estimate DKK 4,157 millionGuidance …

FLSmidth Q1 Earnings Much Better Than Expected as Orders Soar

