Ein technischer Blick auf das Kursgeschehen seit Anfang März dieses Jahres offenbart eine immer kleiner werdende volatile Seitwärtsbewegung, im gestrigen Handel gelang es das Niveau von 110,00 US-Dollar und somit einen untergeordneten Abwärtstrend zu überwinden. Das könnte demnächst wieder den Weg in Richtung der März- und Aprilhochs frei machen, eine Preissteigerung wie sie Anfang März zu verzeichnen war, ist dagegen weniger wahrscheinlich. Trotzdem würden sich selbst bei kleineren Kursbewegungen über entsprechende Papiere solide Gewinne erzielen lassen.

Abwärtstrend überwunden

Solange das Niveau von grob 110,00 US-Dollar verteidigt werden kann, wären auf sich der nächsten Stunden und Tage Zugewinne an 114,79 und darüber an 118,84 US-Dollar für die Nordseesorte Brent Crude möglich. Eine überschießende Welle könnte sogar an die Märzhochs um 123,71 US-Dollar heranreichen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 104,99 US-Dollar in keinem Fall überschreiten. Abschläge unter 100,00 US-Dollar für das Fass könnten dagegen eine Verkaufswelle auf die darunter gelegene Unterstützung um 86,71 US-Dollar auslösen.