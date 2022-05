NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Südzucker von 13,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst John Ennis passte seine Schätzungen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsjahresbericht Mitte Mai an die jüngsten Preisentwicklungen an. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen für 2022/23 insbesondere wegen höherer Energiekosten, erhöhte sie aber für 2023/24 in Erwartung steigender Zuckerpreise./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 03:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------





Rating: Neutral

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 14 Euro