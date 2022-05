NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte sein Bewertungsmodell für das Software-Unternehmen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den Quartalsbericht an. Das Firmenkunden-Geschäft sei solide gewesen, es sei aber zu früh, um generell von einer besseren Berechenbarkeit auszugehen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------





Rating: Neutral

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 17 Euro