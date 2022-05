Die Erleichterung war groß, als Fed-Chef Jerome Powell in seinem Statement im Anschluss an das jüngste Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbanken am gestrigen Mittwoch erklärte, dass eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf dem nächsten Treffen der Notenbanker im Juni nicht zur Debatte stehe. Zuvor hatte die US-Zentralbank den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Gold, Aktien und Bitcoin legten darauf hin deutlich zu.

„Eine Erhöhung um 75 Basispunkte ist nichts, was der Ausschuss aktiv in Erwägung zieht“, sagte Powell gegenüber Journalisten. „Wir bewegen den Leitzins zügig auf ein normaleres Niveau. Weitere Erhöhungen um 50 Basispunkte sollten bei den nächsten Sitzungen auf dem Tisch liegen. Wir werden unsere Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffen, je nachdem, was wir aus den eingehenden Daten lernen. Der übergeordnete Fokus ist, ... die Inflation auf unser 2 %-Ziel zu bringen.“