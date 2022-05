Linde öffnete am 28. April die Bücher zum 1. Quartal 2022. Dabei konnte eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent im Jahresvergleich gemeldet werden. Die Steigerung ist hauptsächlich auf Preisanhebungen aber auch höhere Volumina zurückzuführen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich die Messlatte für den Jahresgewinn höher gelegt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll 2022 auf 11,65 bis 11,90 US-Dollar zulegen. Dies wäre ein Anstieg im Jahresvergleich um bis zu elf Prozent. Die Prognose schließt den Ergebnisbeitrag aus Russland in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 aus. Denn das Unternehmen werde seine russischen Aktivitäten weiter zurückfahren und die Projekte abwickeln, die von den Sanktionen betroffen sind. Im ersten Quartal erhöhte sich der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 2,93 Dollar. Das war deutlich mehr als von Experten erwartet.

Da Linde in den meisten Segmenten Marktführer mit solidem Wachstum ist, sind die Aktionäre bereit, ein höheres KGV zu akzeptieren. Die konservative Schätzung von 11,65 US-Dollar Jahresgewinn pro Aktie für 2022 führt zu einem aktuell erwarteten KGV 2022 von rund 27. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass die Linde-Aktionäre bereit sind, KGVs bis zu 56 zu tolerieren. Ab März 2021 hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, dessen unterer Begrenzung durch die Ausnahmesituation Ukraine-Krieg unterschritten wurde. Die ab Anfang März 2022 begonnene Erholung führte den Kurs aber wieder über die untere Trendbegrenzung. Die Veröffentlichung der earnings für das erste Quartal 2022 am 28. April konnte den Kursverlauf um 4 Prozent weiter in Richtung All Time High bei 308,10 Euro steigern. Die Basis für weiter anziehende Notierungen in der Linde-Aktie ist vorhanden. In diesem Fall wäre der Widerstandsbereich um 303,82 EUR nachhaltig zu knacken, sodass der Kurse dann in Richtung 308 EUR durchstarten könnte.