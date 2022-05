Institute of Management Accountants beruft Prof. Dr. Mike Schulze von der CBS International Business School zum Honorary

Professor-in-Residence (FOTO)

Montvale (N.J.)/ Zürich (ots) - Kommender Honorary Professor IMA Europe nimmt Tätigkeit ab Anfang September dieses Jahres auf / Hohe Kompetenz im Bereich praxisorientierte Forschung



Das Institute of Management Accountants (IMA), einer der größten internationalen Verbände für Management Accountants und Finanzfachleute, hat Prof. Dr. Mike Schulze als kommenden Honorary Professor-in-Residence IMA Europe berufen. Mike Schulze ist hauptberuflich Vizedekan und Professor für Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement an der CBS International Business School in Mainz. Darüber hinaus ist er Senior Research Fellow an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel sowie Lecturer im Bereich der Executive Education an der Frankfurt School of Finance and Management. Prof. Dr. Schulze wird seine neue Honorarprofessur beim IMA am 1. September 2022 antreten.