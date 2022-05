Wirtschaft DAX startet nach Fed-Entscheid kräftig im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst kräftige Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.275 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 2,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Der jüngste Entscheid der US-Notenbank Fed, die Zinsen um 50 Basispunkte zu erhöhen, war von den meisten Marktbeobachtern erwartet worden. Befürchtungen einiger Anleger, wonach die Fed noch stärkere Erhöhungen beschließen könnte, erwiesen sich als unbegründet.





