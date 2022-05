Wirtschaft Arbeitskosten in Deutschland im oberen EU-Drittel

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitskosten in Deutschland liegen im EU-Vergleich im oberen Drittel. Arbeitgeber des Produzierenden Gewerbes und wirtschaftlicher Dienstleistungen bezahlten im Jahr 2021 durchschnittlich 37,30 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Damit waren die Arbeitskosten in Deutschland wie schon im Vorjahr die siebthöchsten in der Europäischen Union. Dänemark hatte im EU-Vergleich mit 48,30 Euro die höchsten Arbeitskosten je geleistete Stunde, Bulgarien mit 6,80 Euro die niedrigsten. Im Vorjahresvergleich stiegen die Arbeitskosten in Deutschland kalenderbereinigt um 1,4 Prozent.