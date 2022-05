Wirtschaft Umsatz im Dienstleistungsbereich steigt deutlich

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im Februar 2022 insgesamt 13,9 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahresmonat. Gegenüber Februar 2020 stiegen die Umsätze um fünf Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Trotz deutlicher Anstiege gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Umsätze im zweiten Monat des Jahres in den konsumnahen Dienstleistungsbereichen, also vor allem im Gastgewerbe (Beherbergung und Gastronomie), in der Personenbeförderung (-17,0 Prozent) und bei den Reisebüros und Reiseveranstaltern (-51,6 Prozent), noch immer deutlich niedriger als vor der Coronakrise. Zur Ferienzeit startet die krisengeschüttelte Kreuzfahrtbranche in die Saison. Schon vor Saisonbeginn haben sich die realen Umsätze in der Personenbeförderung in der Schifffahrt im Februar 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als verdoppelt (+109,5 Prozent).