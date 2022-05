Anlass der Studie: Research Note

AxesInMotion-Übernahme sorgt für deutliche Stärkung der Ad-Software- Plattform mit hochwertigen First-Party-Daten; Die erworbene Gesellschaft sollte aufgrund der vielfach vorhandenen Synergiepotenziale die zukünftige Unternehmensperformance deutlich beflügeln; Prognosen und Kursziel erhöht; Rating Kaufen



Erwerb der AxesInMotion



Die Media and Games Invest SE (MGI) hat kürzlich eine Vereinbarung über den vollständigen Erwerb des spanischen Mobile-Games-Entwicklers AxesInMotion S.L. (AxesInMotion) bekannt gegeben. Die übernommene Gesellschaft wurde in 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Sevilla (Spanien). AxesInMotion zählt zu den führenden Free-to-Play-Mobile-Games-Entwicklern, mit einem starken Portfolio an hochauflösenden Rennspielen, die bereits weltweit über 700 Mio. Downloads generiert haben.



Dem Unternehmen ist es in den vergangenen Jahren gelungen, ein Portfolio an hochwertigen Rennspielen aufzubauen, wobei 87,0% der Einnahmen über In- Game-Werbung erwirtschaftet werden. Zu den Flaggschiff-Titeln des Entwicklers gehören 'Car Driving Simulator', 'Mega Ramps' und 'Extreme SUV Driving Simulator'. Zudem hat die Gesellschaft zwei neue Titel in der Pipeline, wovon bereits einer nahezu vollständig entwickelt ist. In Bezug auf die geografische Umsatzverteilung war USA mit einem geschätzten Umsatzanteil von zuletzt ca. 33,0% der wichtigste Einzelmarkt für das Unternehmen.



Mit einem normalisierten IFRS-Umsatz von 7,90 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA (adj. EBITDA) von 5,00 Mio. EUR (adj. EBITDA-Marge von 64,0%) im Jahr 2021, in Verbindung mit einer organischen Wachstumsrate von 36,0% in den letzten drei Jahren, ist AxesInMotion, laut Unternehmensangaben, für weitere Wachstumsmöglichkeiten innerhalb der MGI- Gruppe gut gerüstet. Basierend auf Managementannahmen und unter Berücksichtigung der (erwarteten) mittelfristigen Synergien mit MGI, hätte AxesInMotion laut Unternehmensangaben auf Pro-forma Basis (2021) ein zusätzliches EBITDA von 17,0 Mio. EUR beigesteuert und für einen Zuwachs des bereinigten EBITDA (adj. EBITDA) um mehr als 20,0% gesorgt.



