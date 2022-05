Umsatz im Dienstleistungsbereich im Februar 2022 um 13,9 % höher als im Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) - Dienstleistungsumsatz, Februar 2022 (vorläufig, Originalwerte)



+13,9 % zum Vorjahresmonat (real)



+17,9 % zum Vorjahresmonat (nominal)



Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen) hat im Februar 2022 nach vorläufigen Ergebnissen

des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 13,9 % und

nominal (nicht preisbereinigt) 17,9 % mehr umgesetzt als im Februar 2021.

Gegenüber dem Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Corona-Pandemie in

Deutschland, stiegen die Umsätze real um 5,0 % und nominal um 11,8 %. Der

Unterschied zwischen nominaler und realer Entwicklung ist darauf zurückzuführen,

dass die Erzeugerpreise für Dienstleistungen im Vergleichszeitraum deutlich

gestiegen sind.





Reale Umsatzentwicklung der konsumnahen Dienstleistungsbereiche trotz hoherWachstumsraten zum Vorjahresmonat weiterhin in der KriseTrotz deutlicher Anstiege gegenüber dem Vorjahresmonat lagen im Februar 2022 dieUmsätze in den konsumnahen Dienstleistungsbereichen, also vor allem imGastgewerbe (Beherbergung und Gastronomie), in der Personenbeförderung (-17,0 %)und bei den Reisebüros und Reiseveranstaltern (-51,6 %), noch immer deutlichniedriger als vor der Corona-Krise im Februar 2020.Zur Ferienzeit startet die krisengeschüttelte Kreuzfahrtbranche in die Saison.Schon vor Saisonbeginn haben sich die realen Umsätze in der Personenbeförderungin der Schifffahrt im Februar 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat mehr alsverdoppelt (+109,5 %). Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich in derPersonenbeförderung in der Luftfahrt. Hier stiegen die Umsätze im Februar 2022gegenüber Februar 2021 um 119,2 % und damit noch etwas stärker als in derSchifffahrt. Trotz dieser besonders hohen Wachstumsraten sind beide konsumnahenDienstleistungsbereiche noch immer stark von der Krise betroffen. So lagen dieUmsätze in der Schifffahrt noch 81,4 % und in der Luftfahrt noch 53,5 % unterdem Niveau des Februars 2020.Reale Umsatzentwicklung der unternehmensnahen Dienstleistungsbereiche deutlichgeringer von der Krise beeinflusstDie Umsätze der unternehmensnahen Dienstleister, wie beispielsweise derInformations- und Kommunikationsdienstleister (+21,2 %) sowie derGüterbeförderung (+11,5 %) lagen im Februar 2022 deutlich über dem Niveau vomFebruar 2020. Die Ziele der Bundesregierung sehen eine Verlagerung desGüterverkehrs von der Straße und der Luftfahrt auf die nachhaltigerenVerkehrsträger Schiene und Binnenschifffahrt vor. Die Umsatzentwicklung dieserbeiden Beförderungsarten zeigt jedoch, dass die nachhaltigere Güterbeförderung