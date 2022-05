Dresden (ots) - Batteriespeichersysteme sind für langfristige Emissionssenkungen

Darüber hinaus muss der Austausch über sicherheitsrelevante Vorfälleintensiviert, oder vielmehr etabliert, werden. Nur so ließe sich einekontinuierliche Sicherheitsverbesserung beim Speichereinsatz gewährleisten."Sicherheitsvorfälle verschrecken Investoren, Gerüchte statt Fakten verbreitenAngst. In den seltenen Fällen, in denen wirklich etwas schief geht, muss es zumWohle aller, einen offenen Austausch und transparenten Zugang darüber geben, wasgenau passiert ist. Das ist heute mitnichten der Fall", sagt Claudius Jehle,Geschäftsführer von volytica diagnostics.Neben dem sicheren Einsatz von Batteriespeichersystemen (BESS) gehört auch dieEtablierung von Second-Life-Anwendungen, also die Nutzung gebrauchterFahrzeugbatterien in BESS, zur Reduktion von CO2. Nur eine lückenlose,transparente Nutzungshistorie im Erstleben, die dann zwingend von unabhängigenAnalysenexperten ausgewertet wurde, ermöglicht eine sinnvolle Bestimmung einesWiederverkaufswertes, und insbesondere eine Vorhersage der verbleibendenNutzungsdauer in einem Zweitleben. Ohne diese Merkmale kann kein Zweitmarktentstehen."Der Markt wächst, doch um die Attraktivität für Investoren zu steigern, musssich das grundsätzliche Verständnis von Batterien erweitern und eine sichereVerwendung derselben gewährleistet werden. Nur mit universellen Standards, einerVerpflichtung zum offenen Austausch und einem transparenten Umgang mitBatteriedaten wird die globale Transformation weg von fossilen Energieträgernein Erfolg. Eine vollintegrierte Kreislaufwirtschaft lässt sich ohne dieseAspekte nicht erreichen", sagt Jehle.volytica sammelt und bewertet Batteriedaten, um genaue Aussagen über Qualitätund Lebensdauer von Batterien zu treffen. Mithilfe dieser Technologie lassensich die Gesamtbetriebskosten optimieren und die Eignung zur Wiederverwendung zuermitteln. Diese Informationen sind ein wesentlicher Bestandteil modernerdatengestützter Versicherungsangebote für Batterien, und insbesondere BESS:"Unabhängig geprüfte und bestätigte Garantien, und insbesondere durchunabhängige Versicherungen gedeckte Garantien, geben Investoren das notwendigeVertrauen, um auf diese neuen Technologien zu setzen. Deshalb ist das tiefeVerständnis von Batterien einer der entscheidenden Schlüssel zurDekarbonisierung", erklärt Jehle.Charley Grimston, CEO des britischen InsurTech-Unternehmens Altelium, ergänzt:"Vertrauen und Verständnis für Lithium-Ionen-Batterien zu schaffen istunerlässlich. Gemeinsam mit volytica ermöglichen wir ein maßgeschneidertesAngebot an Versicherungsleistungen rund um die Batterie - vonGarantieerweiterungen, Operation All Risk hin zu Errichtungsversicherungen. Umdiese langfristig anbieten zu können, braucht es jedoch einen optimiertenAustausch der gesamten Branche. Nur so können wir die Umstellung auf einesichere sowie saubere Energie- und Transportsysteme beschleunigen."