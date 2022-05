Bertelsmann stärkt weltweites Bildungsgeschäft mit Anteilsaufstockung an Afya

Gütersloh (ots) - Bertelsmann stockt seine Anteile am Nasdaq-notierten Bildungsunternehmen Afya auf und wird den führenden Anbieter für medizinische Aus- und Weiterbildung sowie für digitale Lösungen für Ärzte in Brasilien in der Bertelsmann Education Group konsolidieren. Der internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern übernimmt von der Familie Esteves für 161 Millionen US-Dollar weitere sechs Millionen Class-B-Aktien. Die Bertelsmann Education Group hält dann 57 Prozent der Stimmrechte an Afya. Bertelsmann plant darüber hinaus, den Anteil an Afya mittelfristig durch den Erwerb zusätzlicher Aktien unter anderem über die Börse weiter auszubauen. Bertelsmann war seit 2014 am Aufbau von Afya beteiligt und hatte zuletzt im August 2021 einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag in Anteile an dem Unternehmen investiert.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Bertelsmann engagiert sich seit mehr als acht Jahren bei Afya - und von Beginn an haben wir gemeinsam mit der Gründerfamilie Esteves das Management Team dabei unterstützt, in Brasilien das führende Unternehmen für medizinische Aus- und Weiterbildung aufzubauen. Die Investition ist Teil unseres konzernweiten Wachstumsprogramms 'Boost 25'. Der Erwerb der Stimmrechtsmehrheit an Afya bedeutet eine weitere Stärkung der Bertelsmann Education Group, die mittelfristig einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro und ein EBITDA von einer halben Milliarde Euro erwirtschaften wird."