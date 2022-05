Noname Security führt Active Testing ein und ermöglicht Unternehmen, einen Shift Left mit API-Sicherheitstests zu machen

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Active Testing ermöglicht es

Unternehmen, Angriffe zu verhindern und Schwachstellen mit jeder neuen Version

zu reduzieren



Noname Security (https://nonamesecurity.com/) , das führende Unternehmen für

API-Sicherheit, gab heute die Einführung seiner Aktive Testing

(http://go.nonamesecurity.com/) -Lösung innerhalb der Noname API Security

Platform bekannt. Active Testing wurde speziell für die spezifischen

Herausforderungen von APIs (Application Programming Interfaces) entwickelt und

ermöglicht es Unternehmen, einen "Shift Left"-Ansatz für API-Sicherheitstests zu

verfolgen.





Aktives Testen ermöglicht es Unternehmen, Schwachstellen zu beseitigen, bevorsie die Produktion erreichen, und schneller zu innovieren, ohne die Sicherheitzu beeinträchtigen. Mit Active Testing können Unternehmen ihreAPI-Sicherheitsvorkehrungen kontinuierlich verfeinern und stärken und das Risikoschädlicher Verstöße verringern.APIs sind für die Umgestaltung von Unternehmen von entscheidender Bedeutung undbilden das Herzstück von Unternehmensstrategien für Wachstum und Innovation. Siestellen aber auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. HerkömmlicheKontrollmechanismen wie API-Gateways und Web Application Firewalls (WAFs) machenAPIs anfällig für gezielte Angriffe oder böswilligen Missbrauch, was sie zueinem der wichtigsten Angriffsvektoren für Webanwendungen macht. Angriffe, diezu Datenschutzverletzungen oder Leistungseinbußen führen, können Geldstrafen,Rufschädigung und Umsatzeinbußen nach sich ziehen.Daher sollte die API-Sicherheit für jedes Unternehmen eine Priorität sein, aberbisher haben die verfügbaren Tools nicht ausgereicht, um Schwachstellen vor derProduktion zu beheben.Die Active Testing-Lösung von Noname Security verkleinert die Angriffsfläche fürAPIs, indem sie sicherstellt, dass Schwachstellen entdeckt werden, bevor sie dieProduktion erreichen. Es macht Entwickler sofort auf Schwachstellen in derGeschäftslogik aufmerksam, wie die OWASP API Top 10, und seine Tests undSimulationen basieren auf echter Geschäftslogik, nicht auf Fuzzing. Diesgewährleistet ein hohes Maß an Genauigkeit und Relevanz und minimiertFehlalarme. Entwickler können sicheren Code liefern, ohne Sicherheitsexpertensein zu müssen, und APIs vertrauensvoll nutzen.Die Behebung von Schwachstellen wird beschleunigt und Sicherheitsengpässe werdenbeseitigt, da Active Testing in bestehende Entwickler-, IT- undSicherheits-Workflows und Service-Management-Tools wie ServiceNow, Jira undSlack integriert werden kann.Die Kosten für die Behebung von Schwachstellen werden drastisch gesenkt, wenn