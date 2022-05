Finanzfalle Nebenkostenabrechnung Jede:n Zwölfte:n brachte sie schon einmal in finanzielle Schwierigkeiten (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Jede:r Fünfte ist mit entsprechenden Rücklagen darauf

vorbereitet, für jede:n Vierzehnte:n kommt sie unerwartet und jede:n Zwölfte:n

hat sie schon einmal in finanzielle Schwierigkeiten gebracht: die

Nebenkostennachzahlung. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des digitalen

Versicherungsmanagers CLARK in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut

YouGov. Für vier Prozent aller Befragten hat die Nebenkostenabrechnung sogar

schon mal zu Schulden geführt: Sie mussten sich Geld leihen, um eine Nachzahlung

zu begleichen. Ebenso viele Personen sind ihren Vermieter:innen schon einmal

eine Nachzahlung schuldig geblieben. Insgesamt gaben in der Umfrage 27 Prozent

der Befragten an, in den meisten Fällen eine Nebenkostenrückzahlung zu erhalten,

während 19 Prozent häufiger eine Nachzahlung leisten müssen [1].



Häufig fehlerhaft: Nur jede:r Zweite prüft Nebenkostenabrechnung