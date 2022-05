Internationales Wiener Motorensymposium 2022

Wien (ots) - Transformation als Jahrhundertchance



In 72 Vorträgen wurden auf dem 43. Internationalen Wiener Motorensymposium in

der Wiener Hofburg beeindruckende Innovationen auf dem Weg zur CO2-neutralen,

aber auch vollautomatisierten Mobilität vorgestellt. Mehr als 900 Teilnehmer aus

26 Ländern nahmen vor Ort daran teil. Weitere Teilnehmer, vor allem aus Asien,

verfolgten die Tagung online. Die Branche stehe vor einem "kolossalen

Wandlungsprozess", sagte Univ.-Prof. Bernhard Geringer, Vorsitzender des

Österreichischen Vereins für Kraftfahrzeugtechnik, der das Symposium

veranstaltete. Viele Redner sahen diesen Prozess aber auch als Jahrhundertchance

für ihr Unternehmen.



Auf dem Weg zur CO2-neutralen Mobilität





"Als Symbol der Transformation" präsentierte Markus Schäfer, Mitglied desVorstands der Mercedes-Benz Group AG, den Vision EQXX auf dem Motorensymposium.Das innovative Elektroauto schaffte mit einer Batterieladung mehr als 1.000 kmReichweite auf öffentlichen Straßen. Mit einem Energieverbrauch von weniger als9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ist es der effizienteste Mercedes allerZeiten. Ob das Auto in der aktuellen Form kommen wird, ist laut Schäfer nochnicht klar, aber die Technologie aus dem EQXX werde auf jeden Fall umgesetzt.Insgesamt will Daimler bis 2030 nur mehr emissionsfreie Pkw anbieten - ebensowird die Produktion klimaneutral."Der Weg zur E-Mobilität wird relativ lang sein", sagte Luca de Meo,Geschäftsführer (CEO) der Renault-Gruppe, ein Vorreiter der E-Mobilität. In denkommenden Jahren will der Konzern weitere 23 Milliarden Euro in diesen Bereichinvestieren. Aber auch der Verbrennungsmotor wird weiter verbessert. Selbst einDieselmotor wird über 2030 hinaus bei Renault bleiben. Renault rechnet damit,dass 2030 weltweit rund 90 Prozent der Fahrzeuge einen Verbrennungsmotor habenwerden. De Meo nannte dafür drei wichtige Punkte: Kundennutzen, Öko-Fußabdruckund Leistbarkeit.Ein E-Familienauto brauche heute eine große Batterie (90 kWh), um 85 Prozent deraktuellen Kundenbedürfnisse abzudecken. Der Öko-Fußabdruck eines E-Autos seizudem wegen des Strommixes in vielen Regionen, auch in Deutschland, höher alsder eines sparsamen Hybridautos. Und schließlich müssen E-Autos auch leistbarsein, um gekauft zu werden. Doch die steigenden Rohstoffpreise verteuertenE-Autos weiter. Die Kunden werden deshalb ihre bisherigen Autos länger behalten.Deshalb müssten beim Übergang zur CO2-Neutralität dringend Lösungen auch fürBestandsfahrzeuge gefunden werden. De Meo forderte dafür eine bessere