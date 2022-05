GOLDMAN SACHS stuft Stellantis auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Autokonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Analyst George Galliers am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zu verdanken sei dies dem starken Preismix und dem Nordamerika-Geschäft./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 07:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben