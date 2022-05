JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Autokonzern habe bei Preisen und Produktmix eine starke Entwicklung gezeigt, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 08:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 08:22 / BST