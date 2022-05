Es sieht so aus, als ob Camino Corp. (TSXV COR / WKN A116E1) den selbstgesteckten Zeitplan einhalten und in wenigen Tagen mit den Bohrungen auf dem Kupferprojekt Los Chapitos in Peru beginnen könnte. Der Auftrag an die peruanischen Spezialisten von AK Drilling International wurde erteilt und bezieht sich auf 1.500 Meter an Kernbohrungen. Die Mobilisierung der Geräte auf das Projekt soll am 15. Mai beginnen.

Diese Explorationsbohrungen zielen auf neue, hochgradige Kupferziele in den Lourdes-Condori-Zonen ab, die in einem Gebiet liegen, für das Camino erst vor Kurzem die Bohrgenehmigungen erhielt – und wo in der Vergangenheit noch keine Bohrungen erfolgten.