Seite 2 ► Seite 1 von 2

Laufen (ots) - Im ersten Quartal 2021 brach die Nachfrage nach Bonbons undHustenbonbons bedingt durch die Corona-Pandemie weltweit ein. Dieser Markttrendwar auch bei Ricola spürbar. Ab Mai stiegen die Verkäufe derKräuterspezialitäten jedoch wieder an und erreichten im vierten Quartal Wertewie vor der Coronakrise. Mit gezielten Massnahmen richtete sich Ricoladynamischer und unternehmerischer aus. Damit ist das Unternehmen bestensgerüstet, um den im zweiten Halbjahr 2021 begonnenen Aufbruch 2022 mit vollerKraft weiterzuführen.2021 sorgte die Corona-Pandemie weiterhin für starke Turbulenzen auf allenMärkten. Die Pflicht zum Tragen von Schutzmasken sowie die tiefere Mobilitäthaben das Impulsgeschäft beeinflusst und die ausbleibende Grippenwelle schlugsich beim Verkauf von Hustenbonbons nieder. Diese negative Entwicklung machteauch keinen Halt vor Ricola. Das Unternehmen konnte zwar seine hohenMarktanteile in den Schlüsselmärkten halten, dennoch blieben die Verkäufe hinterden rekordstarken Vergleichsmonaten des Vorjahres zurück. Um im zweiten Halbjahr2021 gestärkt aus der Krise hervorzugehen, leitete Ricola diverse Massnahmenein. Es wurden auf Basis von Konsumenten- und Marktdaten vielfältige Marketing-und Vertriebsmassnahmen entwickelt, um die Marke und die Marktstellung vonRicola weiter zu kräftigen.Volllast in den letzten vier Monaten 2021Ab Mai 2021 stiegen die Verkäufe wieder an. Erfreulich entwickelte sich diePräsenz der Marke Ricola auf den sozialen Medien und auf denE-Commerce-Plattformen in Europa, Nordamerika und Asien. Vor allem in China zogdas Geschäft nicht zuletzt dank dieses Engagements bereits im Frühjahr 2021rasch an. Im vierten Quartal 2021 übertrafen dann die Verkäufe in denallermeisten Ländern das Vorjahr klar, so dass die Produktionsanlagen abSeptember wieder unter Volllast liefen.Gewinnen weiterer KäuferschichtenBei den Konsumentinnen und Konsumenten geniesst Ricola weiterhin ein hohesAnsehen. So belegte das Unternehmen 2021 gemäss einer Studie der RepTrak Companyin der Schweiz zum zweiten Mal nach 2019 die Ranglistenspitze dervertrauenswürdigsten Firmen.Seit Oktober rückt ein aufgefrischtes Verpackungsdesign die einzigartigeKernkompetenz von Ricola - die Herstellung genussvoller Produkte mit natürlichenSchweizer Alpenkräutern - vermehrt in den Vordergrund. Diese Kernkompetenz stehtauch im Mittelpunkt der neuen Werbekampagne 'Nimm einfach Ricola', die seitNovember 2021 europaweit erfolgreich eingesetzt wird.Die Lancierung neuer Produkte - Ricola Ingwer Orangenminze und Ricola