Deutschland lindert Kriegsfolgen für Ukraine-Hochschulen

Potsdam (ots) - Eine deutsche Lernplattform im Internet soll ukrainischen

Hochschulen helfen, ihren Lehrbetrieb trotz der kriegsbedingten

Beeinträchtigungen zumindest online fortsetzen zu können. Wie das Potsdamer

Hasso-Plattner-Institut (HPI) mitteilte, hat es dazu auf der eigenen

Online-Plattform openHPI einen speziellen Lernkanal eingerichtet, der kostenlos

zu nutzen ist. Unter https://open.hpi.de/ukraine könnten ukrainische

Hochschul-Lehrkräfte ab sofort unkompliziert ihre Inhalte einstellen und mit

ihren Studierenden in Verbindung bleiben, sagte HPI-Direktor Profesor Christoph

Meinel.



Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine müssten dort viele

Hochschulangehörige entweder kämpfen, sich verstecken oder flüchten. "Sie können

auf absehbare Zeit nicht an ihre Alma mater zurückkehren. Aber dank unserer

Lernplattform-Technologie können wir die ukrainischen Lehrenden und Lernenden

online vernetzt halten - egal, wo sie sich auch immer gerade befinden",

erläuterte der Potsdamer Informatikwissenschaftler.





Ukrainische Dozierende können sogar übers Smartphone lehrenSein Institut macht es mit dem speziellen Lehrkanal ukrainischenHochschuldozierenden aller Fächer möglich, etwa per Smartphone oder Tabletaufgezeichnete Lehrvideos in ukrainischer Sprache über die Plattformhttps://open.hpi.de auszuspielen. Diese ist schnell erweiterbar, für denGebrauch in Regionen mit unregelmäßiger Internetverbindung optimiert und giltals krisenerprobt.So nutzt zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation die Technologie desInstituts, um über OpenWHO (https://openwho.org/) blitzschnell aktuelleCovid-19-Kurse für medizinisches Personal in aller Welt anzubieten. Laut Meinelwar es "technisch zu stemmen, dass sich seit Beginn der Coronavirus-Pandemieinnerhalb weniger Wochen mehr als vier Millionen Menschen zusätzlich auf OpenWHOeinschrieben und seitdem Lehrvideos anschauen und Lernmaterial bearbeiten".Lehrinhalte stehen auch für die Offline-Nutzung zur VerfügungUnd so einfach können ukrainische Lehrkräfte den openHPI-Kanal nutzen:Sie übermitteln in einem Online-Formular Angaben zu Person, Institution undThema. Danach wird es ihnen ermöglicht, Lehrvideos oder andere Inhalte technischbereitzustellen. Diese werden von HPI-Mitarbeitenden, die Ukrainisch sprechen,überprüft und anschließend online gestellt.Die Lehrenden können die Links zu ihren Materialien mit den Studierenden teilen.Studierende sind in der Lage, im openHPI-Kanal gezielt nach den Lehrinhaltenihrer Dozenten zu suchen. Die Inhalte sind jederzeit herunterladbar und könnenzur späteren Offline-Nutzung auf Geräten gespeichert werden. Interessierte