Neu auf der Credit Suisse-Liste mit europäischen Outperformern sind BMW, Hellofresh und der britische Versicherer Prudential.



Aufgrund der Wachstumschancen empfehlen die Analysten von Credit Suisse den Automobilhersteller BMW. Unter anderem, weil das Unternehmen Vorreiter bei den Elektrofahrzeugen war.



Die Kombination aus Wachstum, Rentabilität und Liquidität mache Hellofresh für die Bank interessant, meldet CNBC. Die Aktie scheint unterbewertet zu sein, da sie unter ihrem historischen Durchschnitt und dem ihrer europäischen Konkurrenten gehandelt werde, argumentiert die Credit Suisse.



Das britische Finanz- und Versicherungsunternehmen Prudential biete "langfristige strukturelle Chancen" und habe laut Credit Suisse ein starkes Wachstum notiert.



Zudem favorisiert die Credit Suisse "Top of the crop"-Aktien, so CNBC. Das seien laut der Großbank "Top-Picks mit der höchsten Überzeugungskraft im Vergleich zum Konsens der Analysten-Meinungen". Diese Aktien scheinen zudem attraktiv bewertet zu sein. Auf dieser Aktien-Liste stehen das italienische Energieunternehmen Enel, das britische Investmentunternehmen Man Group und der deutsche Stahlriese Thyssenkrupp.



Eine weitere Liste der Credit Suisse trägt den Titel "out on a limb" und enthält Aktien, die nach Einschätzung der Bank "die überzeugendsten und differenziertesten Top-Picks" sind. Dazu zählen das französische Gasunternehmen Air Liquide, der britische Konsumgüterriese Unilever und das dänische Windenergieunternehmen Vestas. Die Aktien wurden mit "Outperform" bewertet.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion