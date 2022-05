Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Laut der Studie "Von Nachhaltigkeit bis Digitalisierung:Challenges 2022" gewinnt ein nach ökologischen Kriterien ausgerichtetesProduktdesign künftig massiv an Bedeutung in deutschen Unternehmen. NebenMaßnahmen zur Energieeinsparung setzen die Firmen zudem verstärkt auf dieKreislaufwirtschaft, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Für die Studiehat die Produkt-Innovations-Plattform Aras mehr als 130 Top-Führungskräftedeutscher Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 100 Mio. Euro befragt."Die Unternehmen stehen von zwei Seiten unter Druck: Einerseits erleben wireinen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel, weil immer mehr Kunden aufNachhaltigkeit achten. Andererseits verschärft der Gesetzgeber die Auflagen, zumBeispiel über die geplante Nachhaltigkeitsberichterstattung oder das neueLieferkettengesetz", sagt Andreas Müller, Senior Vice President Global Alliancesbei Aras. Dem Industrieexperten zufolge gehören deshalb die Vermeidung vonAusschuss, die Auswahl umweltfreundlicher oder recycelter Materialien sowie einnach ökologischen Kriterien ausgerichtetes Produktdesign aktuell zu denwichtigsten Handlungsfeldern: "Unsere aktuelle Studie zeigt, dass sieben vonzehn Unternehmen Nachhaltigkeit als Topthema bereits erkannt haben. Ihnen istklar, dass sie in naher Zukunft in vielen Bereichen aktiv werden müssen."Zu den wichtigsten übergreifenden Nachhaltigkeitszielen gilt der Aufbau einerKreislaufwirtschaft. Müller zufolge sollten dafür "bestehende Materialien undProdukte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert,aufgearbeitet und recycelt werden. Auf diese Weise verlängert sich derLebenszyklus der Produkte." Die vollständige Integration einerCradle-to-Cradle-Produktion erfordere jedoch innovative Produktdesigns undMöglichkeiten der digitalen Produkterfassung und -analyse.PLM unterstützt Unternehmen auf dem Weg in die KreislaufwirtschaftBeim Einstieg in die Kreislaufwirtschaft kommt auf die Unternehmen eine enormeDatenfülle bei der Gestaltung, Fertigung und Entsorgung von nachhaltigenProdukten zu. Dies lässt sich Aras-Experte Müller zufolge mit einemherkömmlichen ERP-System nicht bewältigen. Sein Rat: "Mit einem digitalenZwilling und einer umfassenden Analyse über ein Product Lifecycle Management(PLM) behalten Unternehmen den Überblick. Denn ohne den Einsatz digitalerWerkzeuge ist der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft nicht zu schaffen."Diesen Eindruck stützt auch Marcellus Menges, Director PLM Global bei derGrammer AG: "PLM ist ein wichtiger Grundbaustein, um unsere Nachhaltigkeitszielezu erreichen." Der Automobilzulieferer plant, seinen CO2-Fußabdruck bis 2030 zu