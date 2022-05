Vitako diskutiert Strategie der Datenzentralen auf der diesjährigen Mitliederversammlung in Paderborn (FOTO)

Berlin (ots) - Auf der Mitgliederversammlung von Vitako, der

Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, standen vom 28. bis

29. April in Paderborn wichtige strategische Themen auf der Tagesordnung. Die

Vitako-Mitglieder sehen ihre zentrale Rolle in der Verwaltungsdigitalisierung,

sind sich aber auch im Klaren, dass sich ihre Geschäftsmodelle ändern werden.

Die Versammlung konnte sich nach zweieinhalb Jahren wieder in Präsenz treffen.



Gastgeber war Bernd Kürpick, Geschäftsführer des Vitako-Mitglieds GKD Paderborn.

Im formalen Teil beschloss die Mitgliederversammlung den Jahresabschluss,

entlastete den Vorstand und beschloss eine Beitragsanpassung. Michael Dreier,

Bürgermeister der Stadt Paderborn, begrüßte die Vitako-Mitglieder und

illustrierte den digitalen Wandel in Ostwestfalen-Lippe.