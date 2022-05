abcfinance starkes Wachstum im Geschäftsfeld Factoring (FOTO)

Köln (ots) -



- Der Kölner Anbieter für Leasing, Factoring und Absatzfinanzierung meldet sich

mit Wachstum aus der Coronakrise zurück.

- Das Geschäftsfeld Factoring war mit einem Zuwachs von knapp 20 Prozent im

Factoringvolumen der entscheidende Wachstumstreiber.

- Erfreuliches Wachstum im Bereich Leasing und Absatzfinanzierungen: mit

Neugeschäftswachstum von 5 Prozent wuchs die Gruppe über dem

Branchendurchschnitt.

- Personelle Veränderungen in der Geschäftsführung: Zwei neue Geschäftsführer

aus den eigenen Reihen verstärken das Management und nehmen wichtige

Zukunftsthemen in den Blick.



abcfinance, der Finanzierungspartner für den deutschen Mittelstand, ist im Jahr

2021 nachhaltig gewachsen. Im Geschäftsfeld Factoring konnte die Gruppe knapp 20

Prozent mehr Factoringvolumen generieren als im Vorjahr. Mit 4,2 Milliarden Euro

Volumen im Ankauf von Forderungen wurde sogar die bisherige Bestmarke von 2019

in Höhe von 3,6 Milliarden Euro deutlich übertroffen. Der Bereich Factoring

profitierte von einem deutlich gestiegenen Interesse des deutschen Mittelstands

an der Form der sicheren Umsatzfinanzierung. Auch das Auslandsgeschäft trug

wesentlich zu diesem Erfolg bei.