Die Zinsen für Baudarlehen steigen weiter an. Nachdem die Zinsen für 10-jährigeBaudarlehen bereits im März die 2-Prozent-Marke erreicht hatten, sind sie imApril auf 3,05 Prozent geklettert. Im Januar wurden die gleichen Baukredite nochzu einem Zinssatz von 1,38 Prozent angeboten. Wer eine Wohnung kaufen will, mussfür die Darlehensrückzahlung somit noch mal tiefer ins Portemonnaie greifen: Inder Spitze sind die monatlichen Kosten heute um 1.010 Euro höher als noch amJahresanfang. Das zeigt eine immowelt Analyse über die Entwicklung derAnnuitätenrate beim Kauf einer 80 Quadratmeter großen Bestandswohnung für die 14größten deutsche Städte. Am deutlichsten fällt die Mehrbelastung in München aus:Bei mittleren Angebotspreisen von derzeit 766.000 Euro für eine80-Quadratmeter-Wohnung in der Isar-Metropole und einer Tilgungsrate von 2Prozent lag die Annuität zu Anfang des Jahres bei monatlich 2.050 Euro. Nach demerneuten Zinsanstieg zahlen Wohnungskäufer in München inzwischen 3.060 Euro.Auch in anderen Großstädten wird die Wohnungsfinanzierung durch die abermalsgestiegenen Zinsen deutlich teurer: Käufer in Hamburg zahlten Anfang des Jahresnoch 1.440 Euro für ein Baudarlehen, aktuell sind es bereits 2.150 Euro. Dassind monatliche Mehrkosten von 710 Euro. In Frankfurt fallen inzwischen 2.080Euro für die Darlehensrückzahlung an, was zusätzliche Kosten von 690 Euro proMonat bedeutet. Auch in Stuttgart (610 Euro), Köln (570 Euro), Düsseldorf (550Euro) und Berlin (520 Euro) steigt die Belastung für Wohnungskäufer weiter starkan. Durch die erneute Zinserhöhung dürfte der Traum vom Eigenheim für immer mehrMenschen in weite Ferne rücken. Doch auch Käufer, die bereits eine Immobilieerworben haben, dürften die Zinserhöhung im Geldbeutel spüren, sobald dieZinsbindung ihres Darlehens ausläuft und eine Anschlussfinanzierung nötig wird.