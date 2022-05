Renommierte Stuttgarter Unternehmensberatung für Logistik und Supply Chain Management feiert 20-jähriges Firmenjubiläum (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Auf nunmehr 20 erfolgreiche Jahre kann die ebp-consulting GmbHmit Sitz in Stuttgart zurückblicken. Das Unternehmen wurde 2001 von Dr. JochenBraun und Frank Gehr mit ihrem damaligen Partner Prof. Dr. Bernd Hellingrath alsSpin off aus den beiden führenden Fraunhofer-Instituten für Produktionstechnikund Automatisierung (IPA) in Stuttgart und für Materialfluss und Logistik (IML)in Dortmund gegründet und bietet maßgeschneiderte Beratungs-, Planungs- undRealisierungsdienstleistungen im Bereich des Supply Chain Managements (SCM), derInbound-, Intra- und Outboundlogistik, sowie der Fabrik- und Lagerplanung.Zunächst lag ein starker Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Planung undEinführung innovativer, schlanker Inbound- und Intralogistikprozesse imAutomobilbereich . Bereits Anfang der 2000-er Jahre hatte ebp-consulting imAuftrag von führenden deutschen Automobilherstellern und Zulieferernzukunftsweisende Lean-Konzepte u.a. für "Just in Time" (JiT) und "Just inSequence (JiS) entwickelt, geplant und in einer Vielzahl von Produktionswerkenimplementiert. ebp-consulting zählte damals schon zu den führenden Prozess- undUmsetzungsberatungen in diesem Segment. Auch für die Intralogistik wurdenderartige Prinzipien des "Lean-Logistics" entwickelt und in derMaterialbereitstellung, im internen Transport und in der Kommissionierungkonsequent und erfolgreich umgesetzt. Line-Back-Prinzipien, Supermarktkonzepteund Fahrerlose Transportsysteme sind nur einige Beispiele hierfür.Parallel wurden im Rahmen der Supply Chain Management Beratung sukzessiveweitere Branchen erschlossen: Neben Medizintechnik und Pharma, Maschinen- undAnlagenbau, Logistikdienstleister und Konsumgüter konnte auch der Handel erobertwerden. Im Laufe der Jahre wurden dabei in enger Zusammenarbeit mit denauftraggebenden Unternehmen viele branchen- und unternehmensspezifischeLösungsansätze entwickelt und erfolgreich umgesetzt. "Unsere Kunden haben schonimmer an uns geschätzt, dass wir branchenübergreifend denken und die bestenAnsätze aus jeder Branche kundenindividuell kombinieren und anwenden.", sagtFrank Gehr, Geschäftsführer und Gründer der ebp-consulting. "Wir kennen dieBesonderheiten der Branchen und wissen damit umzugehen." Als Beratung haben wirzunächst die optimalen Prozesse im Blick. Die dazu passenden technischenLogistiklösungen und IT-Systeme sind uns bestens bekannt und werden von unsanforderungsgerecht ausgewählt und in der Umsetzung bis zum Schluss begleitet."