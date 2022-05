Seite 2 ► Seite 1 von 5

Bonn (ots) -- HWWI berechnet, wo bis 2035 am ehesten ein Wertzuwachs erwartet wird- In der Mehrheit der Regionen stagnieren die Immobilienpreise oder nehmen sogarab- Kaufpreise in Metropolen und ihrem Umland steigen zunächst jedoch weiter- Weitere Wertsteigerungen im süddeutschen Raum sowie im Weser-Ems-GebietIn fast der Hälfte aller 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte könnenHaus- und Wohnungsbesitzer*innen davon ausgehen, dass ihre Immobilie bismindestens 2035 real an Wert gewinnt. In der knappen Mehrheit der Regionen hatder Preisboom jedoch ein Ende. Auch nach der Corona-Krise wird es am deutschenImmobilienmarkt Regionen geben, in denen die Kaufpreise weiter ansteigen.Weitere Zuwächse erwarten Expert*innen vor allem für den süddeutschen sowie denHamburger und Berliner Raum und das Weser-Ems-Gebiet. Im westlichenMitteldeutschland werden die Kaufpreise überwiegend stagnieren. Für weite TeileOstdeutschlands - mit Ausnahme von Berlin, Potsdam, Leipzig, Jena, Erfurt undWeimar - ist hingegen von sinkenden Kaufpreisen für Immobilien auszugehen. Diessind Ergebnisse der Studie "Postbank Wohnatlas 2022", für die Expert*innen desHamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) eine Kaufpreisprognose bis 2035erstellt haben.Der Aufwärtstrend am deutschen Immobilienmarkt bleibt langfristig bestehen, giltaber nur noch für bestimmte Landkreise und kreisfreie Städte. In wachsendenRegionen mit hohen Anteilen jüngerer, gutverdienender Erwerbstätiger an derBevölkerung dürfen Käufer*innen und Eigentümer*innen von Wohnungen bis 2035 mitweiteren Wertzuwächsen rechnen. Fast durchgehend gute Rahmenbedingungen fürWohnimmobilien finden Eigentümer*innen und Kaufinteressierte vor allem im Südenund Nordwesten der Republik. Wer sich zum Kauf entschließt oder bereits eineImmobilie besitzt, darf hier bis 2035 mit Wertzuwächsen rechnen. Auch dieImmobilienmärkte vieler Großstädte nebst Umland profitieren von gutendemografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Unter den sogenannten"Big Seven", also den sieben größten deutschen Metropolen, wird der mit Abstandstärkste Preisanstieg erneut für die bereits heute teuerste GroßstadtDeutschlands, München, erwartet. Obwohl der Quadratmeterpreis 2021 bereits bei9.732 Euro lag, prognostiziert die Studie einen weiteren realen Preisanstieg umdurchschnittlich mehr als zwei Prozent pro Jahr. Auch in Frankfurt am Main, Kölnund Stuttgart ist ein deutliches jährliches Preisplus von mehr als einem Prozent