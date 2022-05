Mit einem Ergebnis der Stimmauszählung wird frühestens am Freitagnachmittag gerechnet. Sollte Sinn Fein tatsächlich stärkste Kraft werden, dürfte sich die Regierungsbildung als schwierig erweisen. Erstmals hätte die Partei dann das Recht, den Regierungschef (First Minister) in der Einheitsregierung zu stellen. Ob es zu einer erfolgreichen Regierungsbildung kommt, hängt jedoch von der Zustimmung der stärksten protestantisch-unionistischen Partei DUP (Democratic Unionist Party) ab und gilt daher als fraglich.

BELFAST (dpa-AFX) - Bei der Wahl zum Regionalparlament in Nordirland am Donnerstag kann die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein erstmals stärkste politische Kraft werden. Sollten sich die Umfragen bestätigen, wäre das ein symbolischer Wendepunkt in dem vor gut 100 Jahren geschaffenen Landesteil des Vereinigten Königreichs.

