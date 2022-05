RBC stuft Shell (neu) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Das erste Quartal des Ölkonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor allem der Cash Flow gestalte sich solide und die Verschuldung gehe schneller zurück als bislang gedacht./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 02:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 02:47 / EDT