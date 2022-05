KfW IPEX-Bank und Siemens Financial Services begleiten Verkehrswende / Weitere acht "grüne" von Northrail gemanagte Vectron Dual Mode-Lokomotiven für Investmentgesellschaft RIVE Private Investment

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank hat eine Finanzierung für bis zu 30

neue, von der Northrail GmbH (Northrail) gemanagte, hybride Vectron Dual

Mode-Lokomotiven (VDM) des Herstellers Siemens Mobility für ihren langjährigen

Kunden RIVE Private Investment arrangiert. Das Kreditvolumen von bis zu 92,5

Mio. EUR wird gemeinsam mit Siemens Financial Services durch die Siemens Bank

bereitgestellt.



Die ersten zehn unter diesem Rahmenkaufvertrag abgerufenen Lokomotiven befinden

sich bereits bei verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen im Einsatz bzw.

stehen kurz vor Auslieferung an diese. Da die Resonanz im Markt auf das Asset

weiterhin sehr positiv ist, werden nun acht weitere VDMs beim Hersteller

abgerufen, die ab 2023 sukzessive ausgeliefert werden. Weitere Abrufe zur

Sicherung weiterer Auslieferungen im Jahr 2024 befinden sich bereits in der

Abstimmung.