Wemade Connect's Blockchain MMORPG Dark Eden M auf WEMIX jetzt auf iOS und im Google Play Store verfügbar

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nehmen Sie an einem Krieg zwischen Jägerinnen

und Vampiren teil, in dem Reich gegen Reich kämpft.



Der koreanische Spieleentwickler und -verleger Wemade Connect hat heute

offiziell seinen mobilen MMORPG-Titel Dark Eden M on WEMIX sowohl im Google Play

Store als auch im iOS App Store veröffentlicht. Das Spiel ist weltweit

erhältlich, mit Ausnahme von Korea, China und Japan.



Die Spieler nehmen am Krieg zwischen den rivalisierenden Fraktionen der

Jägerinnen und Vampire teil, wobei das Spiel "Realm versus Realm" (RvR) ein

wichtiger Aspekt von Dark Eden M auf WEMIX ist. Das Spiel wird sowohl mit

fungiblen als auch mit nicht-fungiblen Token (NFT) innerhalb der WEMIX-Plattform

betrieben und stellt sicher, dass die Benutzer auf dem neuesten Stand von Spiel

und Technologie sind.