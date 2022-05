CREDIT SUISSE stuft Scout24 auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Scout24 von 61 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Quartalsbericht habe eine Menge von dem geliefert, was sich Anleger in unsicheren Zeiten erhoffen, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen für den Online-Immobilienmarktplatz leicht an./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 14:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 03:00 / UTC