München (ots) -



- Weiterer Zinsanstieg im April verteuert Immobiliendarlehen abermals

- Interhyp-Bauzins-Trendbarometer sieht Aufwärtspotenzial

- Zinsen von drei Prozent im weiteren Jahresverlauf wahrscheinlich



Die jüngste Leitzinsanhebung der amerikanischen Notenbank FED um 0,5

Prozentpunkte ist ein weiteres Indiz für Immobilienkäuferinnen und -käufer, dass

Immobiliendarlehen vorerst nicht billiger werden. Auch der immer

wahrscheinlichere Zinsschritt der Europäischen Zentralbank EZB, den viele

Marktteilnehmer nun bereits im Sommer erwarten, wird das vorläufige Ende extrem

günstiger Immobilienkredite besiegeln. "Eine Hauptursache der Zinswende bleibt

die Inflation, die unter anderem durch corona- und kriegsbedingte Produktions-

und Lieferengpässe sowie Rohstoffknappheit angeheizt wird", erklärt Mirjam Mohr,

Vorständin Privatkundengeschäft bei der Interhyp AG, Deutschlands größtem

Vermittler privater Baufinanzierungen, im aktuellen Zinsbericht des

Unternehmens. Die für das monatliche Bauzins-Trendbarometer befragten

Expertinnen und Experten sehen zusätzliches Aufwärtspotenzial. Bis Jahresende

halten sie Zinsen von drei Prozent für zehnjährige Darlehen für wahrscheinlich.





Im April haben sich Immobilienkredite nochmals um rund 0,5 Prozentpunkteverteuert. Darlehen mit zehnjähriger Zinsfestschreibung kosten Anfang Mai lautInterhyp im Durchschnitt 2,6 Prozent. Das ist mehr als doppelt so viel wie zuJahresbeginn, als die Zinsen noch bei rund einem Prozent lagen, und bedeutet fürImmobilienkäuferinnen und -käufer eine deutliche finanzielle Mehrbelastung beider monatlichen Kreditrate. Nach dem Zinssprung im Frühjahr rechnet die Mehrheitder im Bauzins-Trendbarometer befragten Experteninnen und Experten kurzfristigzwar zunächst mit eher gleichbleibenden bis leicht steigenden Konditionen in dennächsten Wochen. Bis Jahresende prognostiziert die Mehrheit jedoch ein nochhöheres Zinsniveau und hält Zinsen von drei Prozent in diesem Zeitraum fürwahrscheinlich."Die Märkte stehen weiterhin unter dem massiven Einfluss des Ukraine-Krieges undder Corona-Pandemie. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sorgt fürLieferengpässe, höhere Rohstoffpreise und allgemeine Unsicherheit", erklärtMirjam Mohr. In der Folge setzt die historisch hohe Inflation von mehr als 7Prozent in der Eurozone und über 8 Prozent in den USA die Notenbanken unterDruck, die ultralockere Geldpolitik trotz konjunktureller Risiken zu beenden.Die amerikanische Notenbank FED hat bei der Sitzung am 4. Mai eine Zinserhöhungum 0,5 Prozentpunkte vorgenommen und eine weitere Straffung der Geldpolitikangekündigt. Auch die europäische Zentralbank EZB, die sich zum Schutz der