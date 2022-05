Allianz Trade Studie Energiewende könnte bis 2032 mehr als 400.000 Jobs schaffen

Hamburg (ots) -



- Turbo: Osterpaket könnte signifikantes Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze

schaffen

- Timing: Startschuss für die nächste Phase der grünen Transformation fällt in

schwierige Zeit mit Inflation, Ukraine-Invasion sowie Knappheit bei Rohstoffen

und Arbeitskräften

- An einem Strang: Investitionsbereitschaft des Privatsektors entscheidend für

den Erfolg

- Rückenwind: Ukraine-Krieg stärkt Rückhalt für Energiewende bei Regierung und

Bevölkerung



Das von der Ampelregierung vorgelegte "Osterpaket" markiert den Startschuss für

die nächste Phase der grünen Transformation in Deutschland. Bis 2030 soll die

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien nahezu verdreifacht werden. Wenn dies

gelingt, nimmt Deutschland nicht nur eine Vorreiterrolle innerhalb Europas ein,

sondern dürfte von zusätzlichem Wachstum und Arbeitsplätzen profitieren. Dafür

müssen allerdings zahlreiche Herausforderungen gemeistert werden, denn der

Startschuss fällt in eine schwierige Zeit, geprägt von Inflation und der

russischen Invasion in der Ukraine. Das ist das Ergebnis der jüngsten Studie des

weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade.