Anhang II und Forum für schädliche Steuerpraktiken (FHTP) Schlussfolgerung

Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) - Nach einer positiven formellen Entscheidung

des OECD-Forums für schädliche Steuerpraktiken erwartet Bermuda die Streichung

aus dem Anhang II der EU



Im November 2021 gab das Forum für schädliche Steuerpraktiken (Forum for Harmful

Tax Practices - FHTP) der OECD eine dringende Empfehlung an Bermuda ab, einen

bestimmten Informationsaustausch in Bezug auf die wirtschaftliche Substanz

einzuleiten. Dieser Austausch wurde im Dezember 2021 abgeschlossen, so dass die

Empfehlung weit vor der Frist im April 2022 erfüllt wurde.