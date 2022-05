Modeindustrie zeigt nur wenig Fortschritt beim Klimaschutz / Vorreiter sind Patagonia, Levi's und The North Face (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Circular Fashion Index 2022: Gerade mal sieben Prozent der

Modehersteller recyclen regelmäßig ihre Materialien



Als die Managementberatung Kearney vor zwei Jahren den ersten Circular Fashion

Index vorlegte, waren die Ergebnisse ernüchternd. Auf einer Skala von eins bis

zehn zur Bewertung der Klimafreundlichkeit der Mode-Unternehmen lag der

Medianwert bei nur 1.6 Prozent. Zwei Jahre später hat sich die Branche auf 2.85

hochgearbeitet. "Kein Zweifel: Die Modebranche hat sich innerhalb der

vergangenen zwei Jahre auf den Weg gemacht und viel angepackt, um den

Lebenszyklus ihrer Waren zu verlängern und die Umweltrisiken zu reduzieren",

kommentiert Dr. Mirko Warschun, Autor der Studie. "Sie steht indes immer noch am

Anfang eines längeren Weges, der über Recycling, längere Haltbarkeit,

Mietmodelle und verbesserte Pflegehinweise reicht", so der Handelsexperte von

Kearney.



Der Circular Fashion Index 2022 hat 150 globale Marken aus 20 Ländern in den

sechs Kategorien Sport und Outdoor, Unterwäsche/Dessous, Luxus,

Premium/erschwinglicher Luxus, Massenmarkt und Fast Fashion untersucht. Im Fokus

steht die Frage, wie nachhaltig die Unternehmen arbeiten und wie sie im Sinne

einer Kreislaufwirtschaft den Lebenszyklus ihrer Produkte verlängern. Die

Ergebnisse werden anhand von sieben Kriterien errechnet, die sowohl den

Primärmarkt mit neuen Produkten (zum Beispiel Anteil recycelten Materials,

Verfügbarkeit von Reparaturdiensten und Pflegehinweisen) als auch den

Sekundärmarkt (zum Beispiel Second-Hand-Verkauf, Vermietung und Wiederverwendung

von gebrauchter Kleidung) bewerten.