Glasfaser ist die digitale Infrastruktur mit dem geringsten Stromverbrauch (FOTO)

Bonn/Gießen (ots) - Nur auf Basis einer energiesparenden digitalen Infrastruktur

trägt die Digitalisierung zur Erreichung der Klimaziele bei. Durch ihren im

Vergleich mit anderen Infrastrukturen geringen Stromverbrauch bieten echte

Glasfasernetze die Möglichkeit einer energieeffizienten Datenübertragung. Dies

bestätigt ein aktuelles Gutachten.



Das Potenzial, mithilfe digitaler Anwendungen den Einsatz von Ressourcen zu

optimieren, ist enorm. Doch auch die Nutzung digitaler Dienste, vom privaten

Videostreaming bis zum Cloud Computing und dem Einsatz künstlicher Intelligenz

verbraucht Energie. Eine energiesparende digitale Infrastruktur ist deshalb von

besonderer Bedeutung für die Erreichung der Klimaziele. Prof. Dr.-Ing. Kristof

Obermann von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) hat im Auftrag des

Bundesverbands Breitbandkommunikation (BREKO) die Nachhaltigkeit der

verschiedenen Internet-Zugangstechnologien untersucht.





Das Ergebnis: Echte Glasfasernetze bis in die Wohnungen (FTTH) haben von allendigitalen Infrastrukturen den geringsten Stromverbrauch. Studienleiter Prof.Dr.-Ing. Kristof Obermann sagt zu den Ergebnissen: "Obwohl in Bezug auf FTTC undDOCSIS einige optimistische und für FTTH sehr konservative Annahmen getroffenwurden, sind die hier betrachteten FTTH-Technologien in jedem Szenario -deutschlandweit, städtische, halbstädtische und ländliche Gebiete - dienachhaltigsten aller verglichenen Internet-Zugangstechnologien. Sie sind sowohldeutlich günstiger beim Stromverbrauch als auch in Bezug auf das Gesamtgewichtder Systemtechnik beim Teilnehmer."Das Gutachten der Technischen Hochschule(https://www.brekoverband.de/schwerpunkte/nachhaltigkeit/) gibt Aufschluss überden Stromverbrauch der unterschiedlichen Internet-Zugangstechnologien: ReineGlasfasernetze bis in die Wohnung (FTTH - Fiber to the Home) benötigen demnachim laufenden Betrieb bis zu 2,6 Mal weniger Strom als Glasfasernetze bis insGebäude (FTTB - Fiber to the Building), bis zu 3 Mal weniger Strom alskupferbasierte Vectoring/Super-Vectoring-Netze (FTTC - Fiber to the Curb) undbis zu 6 Mal weniger Strom als TV-Kabelnetze (in der Variante DOCSIS 3.1).Vergleicht man den Stromverbrauch aller gigabitfähigen Technologien bei einemGigabitanschluss (1 Gbit/s), wird der Vorteil von Glasfaseranschlüssen nochdeutlicher. Hier verbrauchen FTTH-Netze bis zu 3,6 Mal weniger Strom alsFTTB-Netze und bis zu 8 Mal weniger Strom als TV-Kabelnetze.Glasfaser auch bei deutschlandweitem Versorgungsszenario klar vorneHochgerechnet auf die flächendeckende Versorgung Deutschlands hätten reineGlasfasernetze (FTTH) einen Stromverbrauch von 154 Megawatt. Zum Vergleich: