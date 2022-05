Goldpreis legt nach Fed-Entscheid kräftig zu!

Aktien und Rohstoffe werden teurer

Der Markt jedenfalls feierte diese verbale Entschärfung und in der Folge konnten die Aktienindizes kräftig zulegen. Der S&P 500 als wichtigter US-AKtienindex konnte 3 Prozent hinzugewinnen. Auch Gold gehörte zu den Gewinnern des Abends in New York und kratzt nun wieder an der Marke von 1.900 US-Dollar je Unze. Das Edelmetall sollte von dieser sich abzeichnenden Entschräfng der Geldpolitik weiter profitieren. Zumal die Unsicherheiten hinsichtlich der US-Konjunktur, des Lockdowns in China und dem Krieg in der Ukraine weiter über dem Markt schweben. Gold könnte in diesem Umfeld einen neuen Anlauf auf das Jahreshoch und damit die Hürde von 2.000 US-Dollar nehmen.

Goldaktien mit niedrigen Bewertungen

Auf diesem Preislevel können die Goldproduzenten weiter kräftig Cash ansammeln. Barrick Gold beispielsweise ging es gestern nach Vorlage der Quartalszahlen spürbar bergauf und die Aktie konnte ihren Abwärtstrend brechen. Inzwischen kommt der zweitgrößte Goldproduzent der Welt auf eine Dividendenrendite von soliden 3,5 Prozent. Chancen bieten sich auch in der zweiten Reihe. Bei Cartier Resources war jüngst O3 Mining als größter Aktionär eingestiegen und vereinbarte eine Partnerschaft mit dem Gold-Developer in Québec. Dort hält Cartier inzwischen eines der größten Landpakete rund um sein Flaggschiffprojekt Chimo Mine, deren Ressource bereits auf mehr als 2 Mio. Unzen kommt (mehr hier). Für die frühere Goldminesoll demnächst eine Wirtschaftlichkeitsrechnung vorgelegt werden. Mit einem Börsenwert von 36 Mio. CAD ist Cartier Resources niedrig bewertet.