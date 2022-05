Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,90 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker



Umsatz- und Margensteigerung in Aussicht



Wiederholte Auszeichnung der Qualität der Biere - u.a. mit DLG-Gold und dem World Beer Award



Die negativen Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie hatten auch im Geschäftsjahr 2021 einen erheblichen Einfluss auf die BHB Brauholding. Insbesondere die monatelangen Schließungen der Gastronomie sowie die Absage fast aller Feste und Open-Air-Veranstaltungen haben sich deutlich auf den Absatz der Gesellschaft ausgewirkt. Folglich hat die BHB zum zweiten Mal in Folge, bedingt durch die Corona-Pandemie, einen Rückgang beim Gesamt- Getränkeabsatz hinnehmen müssen. Insgesamt reduzierte sich dieser im Jahr 2021 um 3,5% auf 167,1 thl (2020: 173,2 thl). Der Rückgang des Getränkeabsatzes schlägt sich auch in den Brutto-Umsatzerlösen der Gesellschaft nieder. Hier musste jedoch nur ein unterproportionaler Rückgang von 1,6% auf 12,91 Mio. EUR (2020: 13,12 Mio. EUR) verbucht werden. Die Gründe für den weiteren Umsatzrückgang sind analog zu den Gründen aus dem Vorjahr, wobei es im zweiten Corona-Jahr teilweise zu noch umfassenderen Einschränkungen kam.



Ergebnisseitig konnte die BHB Brauholding im Jahr 2021 eine deutliche Erholung im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. Durch die Gewährung von staatlichen Billigungsleistungen des Bundes in Form der Überbrückungshilfe III sind der BHB einmalig 1,16 Mio. EUR zugeflossen. Die Überbrückungshilfe III wurde als sonstiger betrieblicher Ertrage verbucht. Diese staatlichen Unterstützungsleistungen wurden Unternehmen gewährt, die von der Schließungsverordnung auf Grundlage eines Bund-Länder-Beschlusses im Zeitraum von November 2020 bis Mai 2021 betroffen waren. Folglich entwickelte sich das EBITDA gegenläufig zum Umsatz und erhöhte sich deutlich auf 2,11 Mio. EUR (2020: 0,90 Mio. EUR). Dementsprechend erhöhte sich auch die EBITDA-Marge signifikant auf 16,3% (2020: 6,9%). Bereinigt um die Unterstützungsleistungen hat die BHB Brauholding ein EBITDA in Höhe von 0,95 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 7,3%) erreicht.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 3,90 Euro