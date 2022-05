Kohler und Daniel Arsham bringen Experiential Art zur Mailänder Designwoche

Die FuoriSalone-Ausstellung von Kohler bietet ein umfassendes Kunsterlebnis mit dem Titel "Divided Layers", einer ortsspezifischen Installation, die auf der Veröffentlichung von Rock.01 aufbaut - einer 3D-gedruckten Spüle, die Daniel Arsham in Zusammenarbeit mit Kohler im Jahr 2021 entworfen hat.

Die immersive Installation besteht aus einer Reihe von gestapelten Paneelen, die zu einem begehbaren Tunnel kombiniert werden. Bei der Entwicklung von Rock.01 wurde Arsham inspiriert, Divided Layers zu erstellen, um den Gästen die Möglichkeit zu geben, sich durch das Waschbecken zu bewegen. Jede Platte verweist auf eine einzelne Ebene des 3D-gedruckten Tons, die sich zu einer Spüle zusammensetzt. 3D-Druck ist ein Prozess der additiven Konstruktion; im Gegensatz dazu offenbart der Tunnel das Subtraktive, indem er Teile wegnimmt, um dem Volumen, durch das der Besucher gehen kann, Platz zu machen.

Innerhalb der Installation dient ein Teich als Spiegelfläche, um die Öffnung des Hohlraums zu verdoppeln und zu reflektieren. Arsham beabsichtigt, dass die Besucher die Akzeptanz des Raumes und seine Formbarkeit betrachten und das Verhältnis zwischen den Volumen verstehen. Die Kadenz der Wände imitiert den Rhythmus der Säulen im Palazzo und trägt zu einer gesamten Atmosphäre bei, die Bewegung oder Fluss darstellt.

"Der Fluss des Wassers wird sowohl im negativen als auch im positiven Raum erlebt, unabhängig von der 'Funktion' einer Form", sagt Daniel Arsham. "In Divided Layers erleben die Besucher, dass sie sich innerhalb der Spüle befinden und nicht als Benutzer eines funktionalen Stücks."

Kohler und Arsham nutzen diesen Moment der Design- und Kunstfeier, um eine mehrjährige Partnerschaft anzukündigen und die Erforschung der Kunst durch Form und Funktion fortzusetzen. Kohler fühlt sich geehrt, das Vermächtnis der Marke, sich für Kunst einzusetzen, fortzusetzen.

Zu Ehren der Milan Design Week hat Kohler außerdem eine Spende für die WASH-Projekte der Water Mission in Indonesien geleistet, die dazu beiträgt, durch 15 Projekte im Jahr 2022 bis zu 10.000 Menschen mit sicherem Wasser und sanitären Einrichtungen zu versorgen. Durch wirkungsvolle Produkte und inspirierende Partnerschaften strebt die Plattform Believe in Better von Kohler danach, die Lebensqualität für aktuelle und zukünftige Generationen durch Design, Handwerkskunst und Innovation zu verbessern.

Auf dem Salone del Mobile in Halle 22 - Stand H15 H19 zeigt Kohler auch seine neuesten globalen Produktinnovationen.

Medien, die an exklusiven Möglichkeiten an beiden Standorten interessiert sind, können sich an Kohler PR wenden.

Die Pressemappe zur Kohler Milan Design Week finden Sie HIER.

Informationen zu Kohler Co.

Kohler Co. wurde 1873 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Innovation und Herstellung von Küchen- und Badprodukten, luxuriösen Schränken, Fliesen und Beleuchtung, Motoren, Generatoren und sauberen Energielösungen sowie Eigentümer/Betreiber von zwei Fünf-Sterne-Hotels und Golf-Resorts in Kohler, Wisconsin, und St. Andrews, Schottland. Das Unternehmen entwickelt auch Lösungen zur Lösung dringender Probleme wie sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für unterversorgte Gemeinden auf der ganzen Welt, um die Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen zu verbessern.

Medienkontakt

Vicki Hafenstein

Victoria.valdezhafenstein@kohler.com

Jillian Rosone

Jillian.rosone@kohler.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1809204/KOHLER_DividedLayers_Front_RT_0502.jpg