Call auf Shell wird nach den Quartalszahlen verkauft



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Shell (WKN HB47AL)

Ein Call Optionsschein auf Shell wird von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. Shell verkündete heute seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2022. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte der Umsatz von über 55,6 Milliarden US-Dollar auf 84,2 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Das bereinigte Ergebnis stieg von knapp 6,4 Milliarden US-Dollar auf über 9,1 Milliarden US-Dollar an. Die Aktie legt um 1,8% auf 27,20 Euro zu. 2. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN UH3YF3)

Ebenfalls verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf Microsoft. In der letzten Handelswoche vermeldete Microsoft einen Umsatzanstieg von 18% auf 49,4 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal. Besonders stark konnte der Cloud-Umsatz um 32% auf 23,4 Milliarden US-Dollar zulegen. Für die Aktie von Microsoft geht es heute mit knapp 0,66% auf 273,6 Euro abwärts. 3. Faktor-Long-Zertifikat auf BYD (WKN MF7UB9)

Dagegen steigen die Anleger an der Euwax in ein Faktor-4X-Long-Zertifikat auf BYD ein. Der chinesische Automobilhersteller konnte zuletzt trotz Lockdowns einen neuen Absatzrekord für April vermelden. Die BYD-Aktie notiert mit 28,90 Euro nahezu unverändert. Euwax Sentiment Index

Nach einem negativen Start geht es mit dem Euwax Sentiment kontinuierlich nach oben. Zur Mittagszeit notiert er im positiven Bereich. Nachdem der DAX von seinen Kursgewinnen wieder etwas abgeben musste, greifen die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich wieder antizyklisch zu.

Börse Stuttgart auf YouTube

Na, bereiten Ihnen Inflationsraten von mehr als 7% langsam Sorgen? Christian W. Röhl und Richy jedenfalls nehmen sie zum Anlass, um einen Blick auf drei „Bedrohungsszenarien“ für Geld & Vermögen zu werfen: Inflation, Deflation und Stagflation. Welches dieser drei Phänomene tatsächlich das worst-case-Szenario wäre und mit welchen Aktien man sich dagegen wappnen kann, verrät der Investor & Buchautor wie immer in absolut unterhaltsamer Manier! Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=KH5CyCWTaig

