Auslandsinvestitionen in Deutschland wieder fast so hoch wie vor Corona / GTAI veröffentlicht FDI-Report 2021

Berlin (ots) - Mit einem Zuwachs von sieben Prozent bei den ausländischen

Investitionsprojekten konnte der Rückgang aus dem Jahr 2020 von minus neun

Prozent fast wettgemacht werden. Das geht aus dem von Germany Trade & Invest

(GTAI) in einem Pressegespräch vorgestellten FDI-Report 2021 hervor. Demnach

haben sich im vergangenen Jahr insgesamt 1806 Unternehmen in Deutschland

angesiedelt beziehungsweise ihre Standorte ausgebaut. In 2020 waren es 1684 und

2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, 1851 ausländische

Investitionsprojekte. Die wichtigsten Herkunftsländer sind in absteigender

Reihenfolge die USA, Schweiz, China, Großbritannien, die Niederlande und

Frankreich.



Bemerkenswert ist vor allem der starke Zuwachs der Projektzahl aus

Großbritannien und den Niederlanden (jeweils +36 Prozent) und Frankreich (+24

Prozent) beim gleichzeitig deutlichen Rückgang der Projekte aus China (minus

zwölf Prozent).