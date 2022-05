BERLIN (dpa-AFX) - Ein klimaschonender Umbau des Wirtschaftssystems, die Bekämpfung des Hungers sowie der gleichberechtigte Zugang zu Arzneimitteln: Diese Handlungsempfehlungen gehören zu einem 19-seitigen Forderungskatalog an die G7-Staaten, den Vertreter der internationalen Zivilgesellschaft am Donnerstag in Berlin an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) übergeben haben.

Am 1. Januar hatte Deutschland die jährlich wechselnde G7-Präsidentschaft übernommen. Ende Juni kommen die Staats- und Regierungschefs von sieben führenden Industrienationen im bayerischen Schloss Elmau zusammen. Rund 500 Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus 40 Ländern erarbeiteten aus diesem Anlass eine Reihe politischer Empfehlungen.