Mit dem Ende der Pandemie steigt auch die Nachfrage nach Rohöl und Ölprodukten wieder an. Die Raffinerien, die das schwarze Gold zu Benzin, Kerosion & Co. weiterverarbeiten, werden dabei zum Flaschenhals, wie eine neue Studie von Morgan Stanley zeigt. Das Problem: Raffinerie-Kapazitäten lassen sich nicht so schnell und flexibel aufstocken. Hinzu kommt: Das Ende der fossilen Energieträger ist am Horizont bereits sichtbar. Zu großen und langfristigen Investitionen seien die Öl-Konzerne deshalb nicht bereit.

Die Investitionen in neue Raffinerien seien schon vor Jahren zurückgefahren worden, unter anderem als Reaktion auf die "Peak Oil"-Debatte. Nachdem die Ölnachfrage durch die Pandemie abflachte, verstärkte sich dieser Trend sogar noch. Seit Ende 2019 werden täglich 1,9 Millionen Barrel weniger verarbeitet, rechnet Morgan Stanley vor. Diese Zahlen beziehen sich auf alle Weltregionen außer China und dem Nahen Osten. Dort sind die Kapazitäten zwar leicht gestiegen, aufgrund von Exportbeschränkungen ändert das jedoch nichts an den globalen Engpässen.