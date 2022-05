(neu: Aktie am Nachmittag wieder tief im Minus)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger kehren den Zalando -Aktien am Donnerstag im großen Stil den Rücken zu. Sie stellten sich nach dem Quartalsbericht noch stärker als zuvor auf Zeiten moderateren Wachstums ein, und so begab sich der Kurs nach morgendlichen Schwankungen im Laufe des Nachmittags so richtig auf Talfahrt. Während sich der Dax klar im Plus behauptete, sackten sie zuletzt um 9,4 Prozent ab. Der Kurs steuert allmählich auf das Corona-Crash-Tief vom März 2020 zu.

Zalando rutschte im ersten Quartal bei leicht rückläufigen Umsätzen in die Verlustzone. Neben einer Wiedereröffnung des Einzelhandels nach der Corona-Pandemie belasteten auch die sich eintrübende Verbraucherstimmung sowie steigende Kosten den Jahresauftakt. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt, allerdings dürfte nur das untere Ende der Zielspanne erreicht werden. Laut der JPMorgan-Expertin Georgina Johanan ist Zalando damit das erste größere Unternehmen der Online-Modebranche, das seine Ziele wegen einer nachlassenden Konsumbereitschaft kürzt.