Nachdem bereits Livent (WKN A2N464) extrem starke Zahlen meldete, kann nun auch ein weiterer der großen Lithiumproduzenten der Welt, Albemarle (WKN 890167), bekanntgeben, dass die Rallye der Lithiumpreise sich stark positiv in der Bilanz niedergeschlagen hat. Der Konzern übertraf die Erwartungen an den Gewinn des ersten Quartals angesichts der robusten Nachfrage und hohen Preise mehr als deutlich.

Albemarle hob zudem den Ausblick auf den Rest des Jahres an und übertraf auch damit die Erwartungen, sodass die Aktie im europäischen Handel zweistellig zulegte. Angesichts der steigenden Produktion von Elektromobilen weltweit ist das Batteriemetall Lithium als wichtiger Bestandteil der Dekarbonisierung des Automobilsektors extrem gefragt. Was den Preis in immer neuen Höhen trieb, sodass die Produzenten stark profitieren.