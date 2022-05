Stadt, Land oder Fluss? Wer sich für einen Aufenthalt in Tübingen entscheidet, bekommt alles auf einmal

--------------------------------------------------------------

Wien/Tübingen (ots) - Sightseeing & Shopping, Stand-up-Paddling &Stocherkahn-Romantik. Tübingen bietet zahlreiche Möglichkeiten für einenAll-inclusive-Urlaub der besonderen ArtAngrenzend an die Hügellandschaft der Schwäbischen Alb, verfügt Tübingen übereine der schönsten mittelalterlichen Altstädte Deutschlands und ist mit fast29.000 Studierenden aus aller Welt eine kosmopolitische Universitätsstadt.Das Tübinger Dreigestirn Hölderlin, Hegel und SchellingÜber Jahrhunderte hinweg wurde hier gedacht, geschrieben und gedichtet. DasWirken des weltbekannten Tübinger Dreigestirn Hölderlin, Hegel und Schelling istan vielen Orten anschaulich dokumentiert. Auf Schloss Hohentübingen, demeinzigen universitären Museum mit Exponaten gleich zweierUNESCO-Weltkulturerbebeiträge, werden rund 4.500 Exponate aus sieben Sammlungender Universität gezeigt.Basecamp TübingenFür Aktivurlauber ist Tübingen ein ideales Basecamp. Von hier aus geht's direkthinaus auf die Premium-Wanderwege und Radrouten des Früchtetraufs. Wobei dasbekannteste "Outdoor-Vergnügen" sicherlich die Stocherkahnfahrt auf dem Neckarist.Tübinger Altstadt - von "alt" keine SpurLeicht könnte man glauben, mit der großen Anzahl geschichtsträchtigerSehenswürdigkeiten auf engstem Raum sei die Tübinger Altstadt selbst ein Museum.Weit gefehlt. Sie ist ein authentisches Ensemble, in dem gelebt, gewohnt,gearbeitet, geforscht und gefeiert wird. Ob beim Bummel durch die engenAltstadtgassen, beim Cappuccino in einem netten Café oder beim Stöbern in denvielen kleinen Läden: Wer in Tübingen zu Gast ist, ist unmittelbar Teil ihresüberaus lebendigen und facettenreichen Lebens.