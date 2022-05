FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag einen großen Teil seiner Vortagesgewinne abgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0547 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch merklich über 1,06 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0568 (Mittwoch: 1,0531) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9463 (0,9496) Euro.

Am Mittwochabend hatte der Euro noch durch Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Auftrieb erhalten. Zwar hatte die Fed ihren Leitzins am Vorabend zur Bekämpfung der hohen Inflation deutlich um 0,5 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Fed-Chef Jerome Powell erteilte aber der an den Märkten gehandelten Möglichkeit noch stärkerer Schritte um beispielsweise 0,75 Punkte eine Absage. Dies belastete den Dollar zunächst.